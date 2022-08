Bayern Monaco, Salihamidzic su De Ligt: "Nostro sogno da anni"

07-08-2022 23:39

Mathiijs De Ligt è uno dei casi di mercato che ha infiammato l’estate anche dopo il passaggio dall’Italia alla Germania. L’olandese, come è noto, non ha risparmiato critiche sprezzanti alla sua ex squadra, la Juventus, affermando addirittura di voler preferire il Bayern ai bianconeri tre anni orsono. A corroborare queste dichiarazioni, anche il direttore sportivo Hasan Salihamidzic durante un’intervista alla versione tedesca di Sky Sport: “Posso solo dire che Matthijs è stato il nostro obiettivo da sogno in assoluto, in realtà per anni. Penso che il Bayern sia stato anche il club dei suoi sogni per anni. Ci calza come un guanto”.