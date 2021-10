Bayern, Salihamidzic: "Mai vista una cosa simile nemmeno da giocatore"

28-10-2021 12:50

Una disfatta che sarà ricordata a lungo quella a cui è andata incontro il Bayern Monaco ieri sera. Non è tanto l’eliminazione in DFB Pokal che comunque non è piaciuta alla dirigenza, quanto il modo.

Un risultato pazzesco, mai visto. Un 5-0 subito dal Borussia Moenchengladbach che praticamente aveva già chiuso il match nei primi 21 minuti, quando conduceva 3-0.

Un black out disastroso che non è piaciuto nemmeno a Salihamidzic, Ds dei bavaresi che ai microfoni di Sky ha dichiarato: “Non ho mai visto una cosa del genere, nemmeno quando giocavo. Sono scioccato ed è per me inspiegabie”.

E’ dipeso tutto dall’assenza di Nagelsmann, positivo al Covid-19? “Avremmo voluto l’allenatore presente, ma la sconfitta ha poco a che fare con Dino (Toppmoller, il viceallenatore). Tutto quel che poteva andar storto è andato storto”.

