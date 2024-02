Beach Soccer Mondiali, l’Italia non supera la maledizione “finale”: festeggia il Brasile

L’Italia del Beach Soccer si ferma ancora una volta ad un passo dal sogno: gli azzurri perdono la terza finale dopo quella del 2008 e del 2019, per il Brasile si tratta del sesto titolo

25-02-2024 18:28

Una vera e propria maledizione chiamata finale. L’Italia del beach soccer si ferma ancora una volta ad un passo dal sogno. Ai Mondiali che si sono disputati negli Emirati Arabi arriva solo una sconfitta in finale per 6-4 contro il Brasile che invece alza per la sesta volta la Coppa del Mondo. Per gli azzurri è la terza finale persa dopo quella del 2008 sempre contro il Brasile e quella del 2019 contro il Portogallo.

Italia sfortunata: il Brasile passa alla distanza

Una partenza che faceva pensare a qualcosa di meglio perché gli azzurri cominciano benissimo la finale con il gol di Genovali che apre le danze e fa ben sperare. Ma il gol non è l’unica nota positiva visto che la difesa sembra riuscire a creare più di un problema alla formazione avversaria. I verdeoro reagiscono e trovano il pari con Rodrigo che poi firma anche il vantaggio.

Il match però cambia con l’espulsione al portiere Casapieri, forse un po’ troppo severa, che dà un vantaggio significativo alla formazione brasiliana. L’Italia reagisce trovando il pareggio con Fazzini ma le reti di Bruno Xavier prima e paio un autogol di Genovali lanciano il Brasile.

Il Brasile allunga nel finale

Gli azzurri provano a rimanere a contatto e nel terzo tempo mettono in campo voglia e orgoglio ma il Brasile sembra avere il controllo del match e con Brendo trova la rete dell’allungo del 5-2. Fazzini è l’ultimo ad arrendersi e riporta i suoi a contatto. Ma a spegnere ogni speranza azzurra ci pensa Rodrigo che firma la tripletta e vende vano l’ultimo gol azzurro.

Il ct Del Duca: “Episodi sfortunati”

C’è amarezza nelle parole di Emiliano Del Duca, il ct della nazionale azzurra commenta la prova dei suoi contro il Brasile: “Abbiamo dato tutto in campo, gli episodi ci sono un po’ girati a sfavore ma questi ragazzi meritano solo applausi perché dei 12 che erano disponibili nove erano esordienti in questa rassegna iridata. Siamo campioni d’Europa e abbiamo disputato un grande mondiale, dobbiamo essere orgogliosi del percorso che abbiamo fatto”.