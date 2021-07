Beach Volley, attese al debutto Menegatti - Toth

Prima volta, almeno insieme, per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth.

Le due azzurre per la prima volta partecipano insieme all’Olimpiade con l’esordio previsto per il 25 luglio contro le russe Makroguzova/Kholomina.

Ecco le parole della protagoniste a pochi giorni dal loro debutto.

Marta Menegatti: “E’ la prima volta che affrontiamo assieme il Torneo Olimpico anche se in realtà per noi è stato il secondo processo di qualificazione; l’emozione è davvero tanta, siamo molto felici di essere arrivate fin qui e ora vogliamo viverci questa avventura insieme dopo tanti anni. L’assenza di pubblico a mio avviso sarà una discriminante importante. A me, a Londra, la presenza di tante persone sugli spalti creò ansia e nervosismo; per questo penso che Viktoria possa essere avvantaggiata da una situazione simile. Negli ultimi anni, nel circuito mondiale, non è più esistita l’egemonia di qualche coppia sulle altre così come accadeva quando io ho iniziato; ora il livello è ancora molto alto, ma a mio avviso c’è un maggiore equilibrio. Quindi vogliamo dimostrare tutto il nostro valore”.

Viktoria Orsi Toth: “Sono molto serena, in pace con me stessa. Dopo tante difficoltà ce l’abbiamo fatta. Il processo di qualificazione è stato davvero tosto e dopo tutto quello che abbiamo passato ce l’abbiamo fatta. Proprio per questi motivi la soddisfazione è davvero tanta. Nella pool affronteremo delle avversarie davvero difficili, ma allo stesso tempo ce la giocheremo con tutte. Saremo artefici del nostro destino, sono convinta di questo”.

OMNISPORT | 22-07-2021 11:25