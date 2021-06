Beach Volley, Rossi - Carambula qualificati a Tokyo

Buone notizie, in vista di Tokyo 2020, arrivano dal Beach Volley.

Dopo la coppia argento a Rio 2016, Lupo – Nicolai e dopo le azzurre Menegatti – Orsi Toth arriva anche la qualificazione di una terza coppia, quella formata da Enrico Rossi e Adrian Carambula.

I due sono stati eliminati al al quattro stelle di Ostrava in Repubblica Ceca ma per una serie di altri risultati e di accoppiamenti gli azzurri hanno raggiunto la certezza di poter giocarsela a Tokyo.

Il Presidente federale, Giuseppe Manfredi ha così detto: “Siamo davvero felici per la qualificazione olimpica di Adrian Carambula ed Enrico Rossi. Si sono guadagnati la partecipazione ai Giochi di Tokyo grazie a una cavalcata eccezionale. Avere tre coppie tricolori alle Olimpiadi, come accaduto nel 2016 a Rio de Janeiro, rappresenta un grande risultato per il beach volley italiano”.

OMNISPORT | 05-06-2021 13:54