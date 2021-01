Belgio, Beerschot: Will Still, è il mister più giovane di sempre

Da 10 giorni è l’allenatore del Beerschot in Belgio, lui è È William Still, 28 anni e 3 mesi. Il ragazzo prodigio di origini inglesi, ma nato a Eigenbrakel, nel Brabante Vallone, ha battuto per precocità anche il tedesco Julian che all’Hoffenheim nel 2016 esordì in Bundesliga a 28 anni e mezzo.

Sconfitta al debutto contro l’Eupen, ma vittoria esterna contro lo Zulte Waregem: un successo che mancava da ben 9 gare e da fine novembre.

Will Still è ormai protagonista della Jupiler League e di tutta Anversa: è il più giovane allenatore della storia, nei primi quindici campionati europei e batte il record di Julian Nagelsmann all’Hoffenheim che nel 2016 esordì in Bundesliga a 28 anni e mezzo. Ancora oggi era quello il record che reggeva, prima che Will Still battesse per una manciata di mesi l’attuale allenatore del Lipsia.

Still ha preso il posto di Hernan Losada, volato negli Usa a guidare il D.C. United in MLS. Era già nel suo staff ed è stato promosso dal Beerschot.

OMNISPORT | 29-01-2021 11:57