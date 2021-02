Belgio, la reazione di Roberto Martinez al nuovo infortunio di Eden Hazard

Il nuovo infortunio di Edez Hazard ha destato preoccupazione sia in Spagna che in Belgio. L’attaccante del Real, dal suo arrivo a Madrid, ha passato più termpo in infermeria che in campo, non riuscendo ad esprimersi agli stessi livelli di Londra. Lo stessoo medico sociale del Belgio si è detto molto preoccupato delle costanti ricadute a cui il giocatore purtroppo è soggetto.

Ora si aggiungono anche le parole del CT del Belgio, Roberto Martinez, rilasciate a Het Laatste Nieuws:

“Ha avuto molta sfortuna ma dobbiamo smetterla di essere così negativi. Ho la sensazione che quando tornerà, farà ancora bene. È uno dei nostri grandi leader, non voglio nemmeno pensare che lui, così come Courtois, Lukaku o de Bruyne, possa mancare ai prossimi appuntamenti”.

OMNISPORT | 05-02-2021 16:53