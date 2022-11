Belgio, Martinez: "Non abbiamo giocato bene"

23-11-2022 23:42

Il Mondiale 2022 in Qatar del Belgio è incominciato con una vittoria per 1-0 sul Canada. I Diavoli Rossi sono stati dominati dagli avversari e il ct Roberto Martinez ha commentato così la prestazione dei suoi: “Questa è stata una partita difficile. Non abbiamo giocato bene. Loro erano più bravi di noi. Abbiamo vinto grazie al talento e all’esperienza”.

“Grazie alla qualità del nostro portiere siamo rimasti in partita con quella parata. Il Canada avrebbe meritato di più – ha aggiunto Martinez -. Abbiamo vinto, questa è la cosa più importante. Come sempre, dobbiamo ancora crescere in questo torneo e migliorare le nostre prestazioni. Molte squadre importanti hanno perso perché ai Mondiali bisogna saper crescere”.