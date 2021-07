Belgio: venerdi sera inizia la Pro League

Attenti al Genk!

Venerdì sera comincia la Pro League 2021/22: passiamo in rassegna le favorite nella corsa al titolo.

Club Brugge

A caccia del terzo titolo consecutivo, il Club Bugge ha ribadito la fiducia a Philippe Clement.

L’ultima prova di forza dei nerazzurri? Sabato scorso in Supercoppa hanno piegato il Genk con un pirotecnico 3-2.

Genk

Vice campione del Belgio e vincitore dell’ultima edizione della Coppa del Belgio, il Genk sogna di conquistare il quinto titolo nazionale.

Allenata dall’olandese John van den Brom, la compagine del Limburgo è la più giovane (età media 22,6 anni) della Pro League.

Anderlecht

Per riscattare una stagione deludente, l’Anderlecht è stato molto attivo sul mercato: a secco dal 2017, il club di Bruxelles insegue il 35esimo titolo nazionale.

L’allenatore? L’ex difensore di Anderlecht, Amburgo e Manchester City Vincent Kompany.

Antwerp

Club più antico del Belgio, l’Antwerp ha vinto 4 titoli nazionali (il quarto è datato 1957) e 3 coppe del Belgio, compresa quella del 2020.

Per centrare il pokerissimo, the Great One ha puntato sull’ex allenatore del Midtjylland Brian Priske.

Gent

Reduce da una stagione deludente, il Gent cercherà il riscatto in Pro League e in Conference League.

Il tecnico? Hein Vanhaezebrouck

Standard Liegi

Titolare di una bacheca tra le più ricche del Belgio, lo Standard Liegi è fermo alla doppietta piazzata tra il 2008 e il 2009: i ragazzi di Mbaye Leye sognano di sbloccarsi.

Il nostro consiglio

Noi puntiamo sul Genk!

