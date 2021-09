Belinelli torna sul forfait olimpico: “Alcune cose mi hanno dato fastidio”

Alla vigilia del debutto in campionato contro Trento, Marco Belinelli ha fatto un passo indietro e, attraverso un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha esternato tutto il suo dispiacere in merito alle critiche piovutegli per la rinuncia ai Giochi Olimpici.

“Ho seguito le Olimpiadi, mi sono sentito con alcuni compagni: sono usciti a testa alta, giocando una bellissima pallacanestro contro una squadra forte come la Francia” ha esordito alla Rosea il nativo di San Giovanni in Persiceto.

“C’era però in me il rammarico di non poterci essere per questioni fisiche, come avevo anticipato ad alcuni compagni e al Presidente Petrucci. Personalmente, per il rapporto che si era creato con lui, sono state dette cose sulla mia assenza che mi hanno dato fastidio” ha ammesso Belinelli.

“Non ho mai detto nulla, reagendo da professionista e cercando di dimostrare le cose sul campo. In quel momento era importante restare uniti e tifare per l’Italia alle Olimpiadi: i problemi sono stati messi da parte, mi sembra giusto ora dire che ci sono cose che mi hanno dato fastidio. Presumo avremo la possibilità di chiarire, vedremo nei prossimi mesi se lo faremo in tempo per l’Europeo” ha chiosato piuttosto rammaricato l’alfiere delle V nere.

OMNISPORT | 25-09-2021 14:07