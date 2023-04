Bene la Juventus Next Gen

Al termine della 36° giornata i bianconeri sono nei Playoff, il Vicenza spreca una buona occasione

06-04-2023 22:09

Si sono concluse le prime due partite del campionato di Serie C girone A. Le partite, entrambe andate in scena nella giornata di giovedì 6 marzo, erano giocate tra Sangiuliano City – Juventus Next Gen e Pergolettese – Vicenza. Le gare in programma erano valide per la trentaseiesima giornata di campionato.

Sangiuliano City Juventus Next Gen 0-1

Ad aggiudicarsi i tre punti sono stati i bianconeri. A realizzare il gol vittoria è stato l’attaccante Leonardo Cerri dopo appena sette minuti di gioco. Dopo il triplice fischio, i padroni di casa restano fermi a quota 41 punti, al sedicesimo posto ed in zona Playout. Capitolo diverso per gli ospiti allenati da Mister Brambilla: i bianconeri salgono a quota 49 punti e raggiungono il nono posto (valido per i Playoff).

Pergolettese Vicenza 0-0

Termina con un pareggio a reti bianche il match tra Pargolette e Vicenza. I padroni di casa collezionano 48 punti e si posizionano – momentaneamente – all’undicesimo posto della classifica. Gli ospiti veneti, invece, salgono a quota 55 punti e si posizionano quinti.