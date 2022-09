Benevento, Fabio Cannavaro è il nuovo tecnico

21-09-2022 16:01

Ora è ufficiale: Fabio Cannavaro allenerà in Italia. A darne la conferma è stato il Benevento, società di Serie B che in una nota ufficiale ha comunicato l’ingaggio dell’ex campione del mondo 2006 al posto di Fabio Caserta.

Come comunicato dal club campano, Cannavaro “verrà presentato alla stampa domani, giovedì 22 settembre, a partire dalle ore 17, presso Palazzo Paolo V di Benevento”.

Per il classe 1973 quella al comando della panchina giallorossa sarà la prima esperienza da allenatore nel Bel Paese visto che finora ha coperto incarichi da tecnico in Arabia Saudita e in Cina.