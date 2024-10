Benevento inarrestabile, Mimmo Di Carlo non risolleva l’Ascoli, Atalanta macchina da gol

Ecco tutto quello che è accaduto nella decima giornata di Serie C. Tra sorprese, poche, e conferme, tante. Il Vicenza torna al successo

Quella di ieri è stata una giornata elettrizzante per la Serie C, la decima del campionato. Di sorprese in realtà ce ne sono state poche, più che altro possiamo parlare di conferme. Ad esempio del Benevento la cui corsa appare davvero inarrestabile dato anche il rotondo successo sul campo del Sorrento. Molto bene pure l’Atalanta, trascinata da un superlativo Vlahovic. Nell’elenco della routine quotidiana dobbiamo infilarci dentro anche l’Ascoli al quale neppure il cambio allenatore ha dato la proverbiale scossa.

Girone A: vola l’Atalanta, torna al successo il Vicenza

Cominciamo il nostro recap dal girone A. Torna alla vittoria il Vicenza dopo i due pareggi delle due precedenti giornate. I biancorossi passano 2-1 sul campo dell’Arzignano grazie alla doppietta di Della Latta alla quale tardivamente ha provato a rimediare per i padroni di casa Lunghi nel finale. Quinto trionfo consecutivo per l’Alcione che in trasferta schianta 3-1 la Clodiense. Bene pure il Lumezzane che si impone per 3-2 sul Giana Erminio. L’Atalanta umilia 4-0 il Renate con marcatori Vavassori, Bernasconi,De Nipoti e Sodero.

Prosegue quindi la marcia del Novara di Gattuso che con Morosini e Agymang sconfigge 2-0 l’Albinoleffe. Non esce dalla crisi la Triestina, penalizzata fuori dal campo e battuta al suo interno. A mandare ko gli alabardati ci ha pensato la Virtus Verona approfittando anche dell’espulsione di Vertainen dopo appena 23 minuti di gioco. Di De Marchi e Gatti le firme della vittoria veneta.

Girone B: Di Carlo non aiuta l’Ascoli

L’arrivo di Mimmo Di Carlo sulla panchina dell’Ascoli non è servito a dare la scossa al team marchigiano. Così è arrivata la terza sconfitta consecutiva per i bianconeri, caduti sul campo del Perugia per 1-0. A regalare i tre punti alla formazione umbra è un gol di Montevago. Si dividono la posta in palio, invece, Rimini e Pianese con uno 0-0 poco emozionante con l’unica eccezione della traversa dei padroni di casa ad inizio gara.

Girone C: il Benevento non si ferma e passa a Sorrento

Altro che mal di trasferta. Il Benevento espugna il campo del Sorrento con un sonoro 3-0 con pratica risolta nello spazio di una mezz’oretta. Per i giallorossi a segno Perlingieri, Tosca e Lamesta. In questo modo la truppa di Auteri allunga in vetta alla classifica, in attesa naturalmente che le rivali giochino i loro incontri. Male il Latina, che perde 2-0 con l’Altamura (reti di Leonetti e D’Amico). Il tecnico Palladino è così a rischio esonero. Il derby tra Turris e Giugliano se lo aggiudicano i corallini grazie al 2-0 con marcatori Pugliese e Onofrietti.