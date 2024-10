Gattuso torna a sorridere, Novara in festa e crisi per il Renate

In serie C cade ancora il Renate che resta però secondo, Il Cerignola batte il Sorrento e va in vetta mentre Trapani-Messina fanno 1-1, squillo Turris

La pausa nazionali non è per tutti. Alcuni campionati vanno naturalmente avanti e tra questi c’è anche la Serie C. Ieri si sono giocati cinque anticipi in attesi delle altre partite che completeranno poi il quadro di questa nona giornata del torneo. Andiamo a vedere tutto quello che è accaduto girone per girone. Sempre più in crisi il Renate, crollato in casa contro un Novara che è tornato invece a sorridere. Vincono Turris e Audace Cerignola.

Il gol dell’ex che dà i 3 punti al Novara

Riepiloghiamo quanto accaduto girone per girone partendo da quello A. E non si può non partire da Renate-Novara con i padroni di casa al terzo ko nelle ultime quattro gare giocate. Nonostante ciò i brianzoli restano comunque al secondo posto della classifica. A consegnare i 3 punti al team di Gattuso è stato proprio un ex come Roberto Ranieri che ha consentito ai piemontesi di proseguire la scalata verso le posizioni che portano ai playoff.

La Lucchese non va oltre il pari col Sestri Levante

Prosegue la maledizione della Lucchese che non sa più vincere davanti al proprio pubblico. Stavolta i rossoneri impattano 0-0 al Porta Elisa contro il Sestri Levante. Due i legni colpiti dai toscani che ci provano di più ma senza ottenere la giusta dose di fortuna per portare a casa l’intera posta in palio. Chi ama guardare il bicchiere mezzo pieno può comunque consolarsi con un dato: è il terzo risultato utile consecutivo per la squadra guidata da Gorgone.

Cerignola in vetta, pari il derby siciliano

Infine dirigiamoci verso il Girone C che ha visto il Cerignola vincere e guardare tutti dall’alto in basso almeno per una serata. Il club pugliese ha infatti battuto il Sorrento per due reti a zero. La partita è stata sbloccata dopo 22 minuti di gioco dall’argentino Visentin mentre il raddoppio è arrivato in contropiede con Salvemini. Pari, invece, per il Trapani con Udoh che nel finale evita un’amara sconfitta nel derby siciliano contro il Messina dopo il vantaggio ospite con Anatriello. Il derby Cavese-Turris va ai corallini.