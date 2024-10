Giudice sportivo Serie C: Milan, 5 turni a Minotti, stangate per Stellone, Pontedera e Ascoli

Mano pesante sull'Under 23 rossonera, maxisqualifiche anche per altri club. Un turno di stop anche agli allenatori di Vis Pesaro e Sorrento

In archivio l’ottava giornata di andata in Serie C. Il Giudice Sportivo ha analizzato i referti arbitrali relativi ai match disputati il 4, 5 e 6 ottobre nei girone A, B e C ufficializzando le ammende pecuniarie nei confronti dei club e i provvedimenti a carico dei giocatori. Non mancano le maxi sanzioni: cinque giornate di squalifica a Minotti del Milan, stangate per Italeng (Pontedera) e Caccavallo (Ascoli).

Serie C, ammende ottava giornata: multe salate per Rimini e Turris

Millecinquecento euro di multa per le intemperanze dei tifosi del Rimini, rei di “aver intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per dodici volte e della durata di circa tre minuti”; di aver “urlato parole offensive e oscene nei confronti del primo assistente in seguito all’annullamento di un gol”, reiterando il comportamento alla fine della partita, e per il lancio di “cinque bottigliette e dodici bicchieri di plastica nel recinto di gioco, senza conseguenze”.

Mille gli euro di multa per la Turris, nel baratro dopo il 3-0 casalingo subito dal Cerignola, “per avere i suoi sostenitori lanciato un bicchiere di plastica contenente liquido in direzione della panchina della squadra avversaria, colpendoli”). A scalare le sanzioni meno rilevanti sotto il profilo economico: 300 euro di multa per Lecco, Pro Patria e Spal; 200 per il Pescara; 100 per Vicenza e Triestina.

Serie C, inibiti Casella, Di Toro e Ghinassi

Tra i dirigenti, inibito fino al 4 novembre e multato di 500 euro il direttore sportivo della Spal, Alex Casella: “per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, a gioco fermo, protestava platealmente proferendo una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato”.

Casella è stato sanzionato, inoltre: “per avere, dopo il provvedimento di espulsione e prima di entrare nel tunnel che conduce agli spogliatoi, reiterato il proprio comportamento protestando platealmente e proferendo una frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro; per essersi trattenuto negli spogliatoi, per tutta la durata dell’intervallo di gara, nonostante il provvedimento di espulsione e per avere, al termine della gara, fatto nuovamente accesso negli spogliatoi”.

Inibito fino al 22 ottobre il direttore sportivo dell’Audace Cerignola, Elio Di Toro: “per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente e proferendo frasi irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato”.

Squalificato fino al 15 ottobre il direttore sportivo del Legnago Salus, Filippo Ghinassi: “per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto proferiva frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato”.

Serie C, allenatori squalificati: stop per Stellone e Barilari

Due gli allenatori squalificati: Roberto Stellone (Vis Pesaro) e Enrico Barilari (Sorrento). Stellone è stato fermato “per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, alla notifica del provvedimento di ammonizione, scaraventava una bottiglietta piena d’acqua contro la panchina in segno di protesta nei confronti dell’operato dell’Arbitro e proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose”.

Barilari è stato appiedato per un turno “per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione”.

Serie C, maxi squalifica per Minotti e Italeng, tre giornate a Caccavallo

Fronte calciatori, stangato Gabriele Minotti del Milan Futuro. Cinque giornate di squalifica: “per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta aggressiva e offensiva nei confronti dell’Arbitro, in quanto, si avvicinava a quest’ultimo spingendolo con una mano all’altezza del petto e facendolo indietreggiare di circa un metro (senza, tuttavia, farlo cadere a terra) e proferendo nei suoi confronti frasi offensive per contestarne l’operato”.

Quattro giornate di stop per l’attaccante del Pontedera Jonathan Ngock Italeng: “per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito un fallo, dopo il fischio dell’Arbitro, reagiva colpendolo al volto con una gomitata, senza provocargli conseguenze”.

Tre giornate si squalifica per Luigi Caccavallo dell’Ascoli: “per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con un calcio all’altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze”.

Squalificati per una giornata gli altri giocatori espulsi: Toniolo (Arzignano), Coubis (Milan Futuro), Bacchin (Perugia), Zaccagno (Torres). Un turno di stop per De Nipoti (Atalanta Under 23), Zanandrea (Legnago), Sabbione (Lucchese), Bellodi (Rimini), Benedetti (Trapani) e Coppola (Vis Pesaro): rosso per somma di ammonizioni. De Rosa (Giugliano), Ladinetti (Pontedera) e Muranetto (Union Clodiense) hanno invece incassato la quarta ammonizione in campionato e dovranno restare fermi un turno.