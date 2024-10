L'Avellino rinasce, Turris nel baratro, Baldini e il "Nuovo Pescara Paradiso": top e flop della 7 ª giornata di Serie C

I biancoverdi vincono la prima partita in campionato, male la squadra di Montero e di Conte, Lescano è uno spettacolo: i top e flop della settima giornata.

Qualcuno è caduto, altri si sono rialzati: la settima giornata della Serie C è frammentata da copioni diversi. Alcuni con il lieto fine, altri con un epilogo horror. L’Avellino dopo mesi con il broncio può fare un mezzo sorriso, il Pescara di Baldini continua a volare e ad abbellire il campionato, il Benevento di Auteri non è da meno. Male invece la Juventus Next Gen chiamata a una riunione d’urgenza con Montero. E allora sveliamo i top e i flop dell’ultimo turno.

I Top della 7 ª giornata di Serie C

L’Avellino scaccia i fantasmi

I biancoverdi tornano ad assaporare la vittoria e il piacere dei tre punti dopo un inizio di stagione pessimo. La squadra di Biancolino, sulla panchina degli irpini dopo l‘esonero di Pazienza, mette in mostra una prova di carattere contro un Foggia ancora troppo piatto nonostante l’arrivo di Eziolino Capuano in panchina. Una gara gestita bene e complicato solo nel finale per il gol di Zunno, ma finalmente Patierno (autore della doppietta decisiva) e compagni possono togliersi qualche macigno di dosso e puntare alla risalita in classifica.

Lescano, il tris d’assi del Trapani

“Tango e gol” è il nuovo simbolo di Lescano. L’attaccante argentino fa felice il Trapani con una tripletta d’autore contro la Turris e non delude le aspettative. In Serie C è una punta di lusso e i portieri avversari spesso sono costretti a farsi il segno della croce. Sei gol in sette presenze e primo posto nella classifica cannonieri. E non ha intenzione di fermarsi.

Baldini manda il Pescara in paradiso

Altra vittoria e primo posto in classifica: Baldini continua a far brillare il Pescara. “Ho fatto 10 anni nel calcio senza prendere un euro. Chi mi conosce mi stima ma altri mi fanno passare per co***one” – ha detto il tecnico qualche settimana fa. E ora sta dimostrando tutto sul campo: i biancazzurri riflettono la filosofia del proprio allenatore e a tratti sembrano anche spirituali. Ma nello spogliatoio vive anche un pensiero concreto: la Serie B. E il mister ha intenzione di inseguirlo senza freni.

I Flop della 7 ª giornata di Serie C

La Juve Next Gen si scioglie come neve al sole

I giovani bianconeri non trovano la vittoria da cinque giornate e non riescono a cambiare passo, finendo sotto le macerie del Benevento di Auteri, che al contrario continua a volare. Un 4-1 che mette in evidenza la differenza tecnica tra le due squadre. La squadra per ora non riesce ad esprimere il grande carattere di Montero. Colpa dell’allenatore o dei giocatori? Questo lo dirà solo il campo. Anche la sorsa stagione la Next Gen partì a rilento per poi fare una grande cavalcata, ma perché complicarsi la vita?

(Pa)Perina cade insieme al Foggia

Ci sono partite di cui non vuoi ricordare nulla. Per Perina quella contro l’Avellino è una di queste. Il portiere del Foggia si è reso protagonista in negativo sul secondo gol dei biancoverdi, non riuscendo a trattenere un pallone velenoso dopo una deviazione e regalando così a Patierno il 2-0 su un piatto d’argento. Poca concentrazione.

Conte non canta, la Turris stona

La reazione d’orgoglio tanto sperata non è arrivata e dopo tre 0-0 di fila, la Turris contro il Trapani è andata in tilt. Un 4-0 che fa emergere i tanti limiti della squadra, ma anche una fragilità estrema. La squadra è “malata” e il dottor Conte in panchina ha il compito di risanarla. Per ora ha sbagliato le ricette.