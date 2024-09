L’Avellino batte il Foggia di Capuano, ma non può gioire: due tifosi gravi dopo un incidente

Settima giornata di Lega Pro: il Rimini è inarrestabile, il Legnago trova la prima vittoria in campionato dopo sei ko consecutivi

Pioggia di gol nella domenica di Serie C. La settima giornata si concluderà questa sera, lunedì 30 settembre, con i posticipi in programma. Nel girone A, si affronteranno Lumezzane-Arzignano e Pergolettese-Caldiero Terme. Nel girone B, il Milan U23 sarà impegnato nella trasferta contro la Lucchese, mentre il Pescara ospiterà il Carpi. Ci sarà anche la sfida tra Vis Pesaro e Perugia. Al Sud, il Picerno affronterà il Messina, mentre il Benevento ospiterà la Juventus U23.

La Giana Erminio torna a vincere, bene anche l’Atalanta U23

Seconda vittoria consecutiva per l’Atalanta U23, che si impone sul campo della Virtus Verona nonostante l’inferiorità numerica a seguito dell’espulsione di Comi a fine primo tempo. I padroni di casa passano in vantaggio grazie alla rete di De Marchi, ma vengono subito raggiunti dal gol di Navarro, alla sua seconda marcatura in campionato. Nella ripresa, Alessio sigla la rete decisiva che regala il successo ai bergamaschi.

Pareggio tra Trento e Triestina, nella prima partita al Briamasco dopo i lavori di ristrutturazione. Buona prestazione dei biancorossi, guidati da Marino, promosso dalla Primavera dopo l’esonero di Santoni. La Triestina passa in vantaggio grazie al rigore trasformato da Vertainen, ma viene raggiunta al 90’ da una rete di Di Carmine.

Dopo tre sconfitte consecutive, la Giana Erminio ritrova la vittoria superando la Clodiense con una doppietta di Stuckler. Gli ospiti accorciano le distanze solo nel recupero, grazie a una spettacolare rovesciata di Nelli.

Ancora ko la Spal, terza vittoria consecutiva per il Rimini

La Ternana si gode momentaneamente il primo posto in classifica, in attesa della sfida tra Pescara e Carpi, in programma questa sera. Quarta vittoria consecutiva per i rossoverdi, che superano l’Arezzo: apre Cianci in avvio e raddoppia Cicerelli, prima che Tavernelli accorci le distanze.

Dopo tre giornate, l’Entella torna al successo imponendosi contro una Spal in difficoltà, segnando una rete per tempo. La gara si sblocca con un autogol di Awua, mentre Franzoni sigla il raddoppio. La squadra di Dossena chiude il match in dieci uomini a causa dell’espulsione di Sottini.

Il Rimini conclude al meglio la serie di tre impegni ravvicinati, conquistando il massimo dei punti. I biancorossi portano a casa un altro successo imponendosi contro l’Ascoli grazie al gol di Parigi. Esordio amaro per Ledesma, subentrato a Carrera sulla panchina dei bianconeri.

Sorrisi anche per il Campobasso di Braglia, che si impone sul Pontedera. Nel primo tempo, botta e risposta tra Forte e Pretato, con Di Stefano che sigla il gol decisivo nella ripresa. Vittoria di misura per il Sestri Levante, che batte la Pianese grazie alla rete di Parravicini. Buona la prima per Contini, nuovo allenatore del Legnago dopo l’esonero di Gastaldello: la squadra, reduce da sei sconfitte consecutive, ritrova la vittoria con i gol di Svidercoschi e Franzolini. Nel finale, Ienco accorcia per gli avversari.

Poker del Trapani, pari spettacolo tra Potenza e Crotone

Al Massimino, il Catania si impone di misura sul Monopoli grazie a una rete di Lunetta nella ripresa. Dopo sei giornate, l’Avellino trova la prima vittoria in campionato, trascinato dal ritorno in campo di bomber Patierno, che con una doppietta stende il Foggia, alla prima partita sotto la guida di Capuano. La partita per i satanelli si è complicata con l’espulsione di Danzi al 58′: al 90′ è arrivata la rete di Zunno, troppo tardi per cambiare le sorti del match.

Un clima insolito ha avvolto il Partenio-Lombardi, senza il calore della Curva Sud. Poco prima del fischio d’inizio, due tifosi biancoverdi sono stati coinvolti in un grave incidente stradale nei pressi dello stadio, motivo per cui il tifo organizzato ha deciso di non entrare, lasciando la curva in silenzio e senza striscioni.

Il Trapani dilaga contro la Turris, vincendo 4-0 con una tripletta di Lescano e un gol di Karic. Pioggia di gol anche tra Potenza e Crotone, con il match che termina 3-3: Gomez sigla una tripletta per i calabresi, mentre per i lucani vanno a segno Caturano, Schimmenti e Ghisolfi. La Cavese vince di misura contro il Latina, grazie al gol di Fella dopo soli nove minuti di gioco.

Ribaltone dell’Altamura contro il Giugliano. Dopo un primo tempo concluso sull’1-1 con i gol di De Paoli e Leonetti, i campani allungano nella ripresa con Balde. Ma, con l’espulsione di De Paoli cambiano le sorti del match: in pieno recupero, Leonetti e D’Amico ribaltano il risultato, regalando la vittoria ai pugliesi. Termina 0-0 tra Cerignola e Casertana, con i campani che hanno resistito in inferiorità numerica dal 17′ del secondo tempo dopo l’espulsione di Kontek.

