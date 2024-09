Il figlio di Ganz segna sotto gli occhi del padre ma va ko contro il fratello di Dimarco, l’Alcione batte il Novara

In C primo stop per il Padova e il Vicenza si fa sempre più vicino. Torres prima nel Girone B. Occhio al possibile ritorno di Zeman ad Ascoli

La settima giornata di Serie C fa registrare la prima frenata nel Padova, con il Vicenza che ne approfitta per portarsi a -2 nel Girone A. Paolo Cannavaro sorride per la prima volta in stagione, mentre a Sesto San Giovanni sono stati avvistati in tribuna Ganz e Dimarco. Torres in vetta nel Girone B.

Serie C, Girone A: primo stop per il Padova, il Vicenza corre

Si ferma la corsa del Padova. Dopo sei vittorie in altrettante giornate, i biancorossi sono costretti ad accontentarsi di un pareggio. A compiere l’impresa di arginare la fuga della squadra di Andreolotti è la Pro Patria, che passa in vantaggio dopo 16′ con Curatolo. La capolista si salva nel finale grazie al gol di Capelli.

Il prossimo turno si preannuncia da non perdere. Già, domenica prossima all’Euganeo è infatti in programma il derby veneto con un Vicenza sempre più lanciato. Con la vittoria – la quarta di fila – per 1-0 ai danni della FeralpiSalò griffata Della Morte, l’undici di Vecchi si è portato a -2 dalla vetta. Crolla, invece, il Renate, al secondo ko consecutivo: l’AlbinoLeffe, al sesto risultato utile, si impone 2-0 con doppietta di Borghini.

Tribuna ‘vip’ a Sesto San Giovanni con Ganz e Dimarco

L’Alcione vince ancora: 2-1 al Novara tra le polemiche. Padroni di casa avanti con l’autorete di Agyemang e Palombi, poi per gli ospiti entra Simone Ganz, che accorcia le distanze prima di recriminare nel finale. Il suo colpo di testa sembra aver superato la linea di porta, ma per l’arbitro non è gol.

In tribuna due ospiti d’eccezione: l’esterno dell’Inter Federico Dimarco, che ha assistito alla partita del fratello Christian che gioca nell’Alcione, e Maurizio Ganz, papà di Simone. Finalmente sorride Paolo Cannavaro: dopo quattro ko, la sua Pro Vercelli batte 3-2 il Lecco in rimonta. Sotto di due reti, la squadra dell’ex difensore del Napoli si aggiudica l’intera posta in palio con i sigilli di Comi, Iotti e Bunino su rigore.

Gli altri gironi: Torres in vetta, Gubbio ko

Colpaccio della Torres a Gubbio. Il blitz consente ai sardi di balzare momentaneamente al primo posto nel Girone B con 15 punti. Corsinelli risponde a Fischnaller, poi a regalare i tre punti ai sassaresi è l’ex Mercadante.

Per quanto riguarda il Girone C, partita scoppiettante tra Taranto e Sorrento. Zigoni apre e chiude le danze, nel mezzo le due reti dei campani con Musso e Bolsius: il 2-2 permette ai pugliesi – ultimi – di smuovere la classifica, occasione sprecata per i rossoneri.

Zeman torna in pista? Spunta l’ipotesi Ascoli

A 77 anni Zdenek Zeman, costretto la scorsa stagione a lasciare Pescara per motivi di salute, potrebbe tornare ad allenare. Ci pensa seriamente l’Ascoli, che ha esonerato Massimo Carrera affidando momentaneamente la prima squadra al tecnico della Primavera Cristian Ledesma. I contatti col boemo sarebbero già stati avviati: sono attese novità a breve.