Avellino, Pazienza finita, via anche Perinetti: rivoluzione con Di Somma ed Eziolino Capuano? Il Taranto sprofonda

Dopo il ko interno contro il Latina gli irpini silurano il tecnico Pazienza, via anche il ds Perinetti e Condò. Vicenza ok, blitz Monopoli

Dopo le gare del sabato di Serie C è scattata la rivoluzione in casa Avellino, ancora al tappeto: silurato Pazienza, Eziolino Capuano è sempre più vicino agli irpini. Sprofonda anche il Taranto, mentre nel Girone A il Vicenza non molla le prime due della classe. La Torres frena in casa dal Pineto.

Serie C, Girone A: il Vicenza risponde a Padova e Renate

La vetta occupata da Renate e Padova resta distante quattro lunghezze per il Vicenza, che, pur soffrendo, riesce a sbancare Sesto San Giovanni con il 2-1 all’Alcione. Succede tutto nella ripresa: veneti avanti con una splendida punizione di Costa, quindi il pareggio dei padroni di casa con l’autogol di Leverbe, prima del sigillo in zona Cesarini di Morra. Nel recupero la squadra di Vecchi, che martedì affronterà proprio il Renate, resta in dieci per il rosso a Greco. È sempre più in crisi la Triestina, al quarto ko consecutivo: a sorridere è il Lecco che si impone 2-1 grazie alla rete nel recupero di Ilari. Vince all’ultimo respiro anche l’Arzignano, che fa fuori la Clodiense col rigore di Cerretelli. La Pergolettese recupera due gol alla Feralpisalò (2-2) con l’uno-micidiali tra il 52′ e il 55′ di Parker e Tonoli.

Girone B: occasione sprecata per la Torres, è pari col Pineto

La Torres resta sì imbattuta, ma l’1-1 col Pineto ha un retrogusto amaro, il sapore di un’occasione sprecata. Gli ospiti passano in vantaggio al 31′ con la punizione gioiello di Bruzzaniti, poi è Fischnaller nel secondo tempo a salvare i sardi, ora a quota 9 punti. L’Arezzo si aggiudica il derby col Pontedera: il blitz è firmato Ogunseye. Gran bella vittoria del Legnago Salus in casa del Sastri Levante: finisce 3-0 con i gol di Clemenza, Parravicini e Conti.

Girone C: disastro Avellino, silurati Perinetti e Pazienza

Il ko interno contro il Latina, che ha espugnato la tana dei Lupi con Capanni, ha indotto l’Avellino a una vera e propria rivoluzione. Il club campano ha comunicato l’esonero di mister Pazienza. Via anche l’allenatore in seconda Antonio La Porta e il preparatore atletico Leandro Zoila. Ribaltone anche in dirigenza: sollevati dall’incarico il direttore dell’area tecnica Giorgio Perinetti, il direttore sportivo Luigi Condò e il responsabile dell’area scouting Pierfrancesco Strano. Salvatore Di Somma è il nome più caldo a livello dirigenziale, mentre per la panchina avanza la candidatura del vulcanico Eziolino Capuano. Con soli 3 punti in cinque partite l’Avellino vive una situazione di classifica drammatica. Peggio è messo soltanto il Taranto, ultimo con due punti e superato in casa 2-1 dall’Altamura. Pareggio a reti bianche nel derby tra Sorrento e Turris, Monopoli in rampa di lancio col successo sul campo della Cavese griffato Vazquez.