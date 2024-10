Cavese-Turris 1-2, moviola: un gol annullato, un rigore e festival del giallo

La prova dell’arbitro Gianluca Grasso al Simonetta Lamberti analizzata ai raggi X, il fischietto di Ariano Irpino ne ha ammoniti 6 più un allenatore

Gianluca Grasso, la scelta della Can-C per Cavese-Turris, è entrato tra i professionisti nella stagione 2020-2021 ma già ha accumulato una notevole esperienza arbitrale. In stagione è stato già utilizzato più volte ma vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Grasso con Cavese e Turris

Nessun precedente per il fischietto irpino con i due club campani.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Marco Colaianni di Bari e Nicola Morea di Molfetta con Giuseppe Morello di Tivoli IV uomo, l’arbitro ha ammonito sei giocatori più il tecnico Di Napoli: Morrone (T) – Marcone (T) – Esempio (T) – Fella (C) – Boffelli (C) – Nicolao (T). Angoli 11-5. Recupero: 2’ – 5’

Cavese-Turris, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 23′ Vitale insacca su assist di Fella, ma l’arbitro annulla per offside. Al 30′ ammonito Morrone per un fallo di mano che interrompe la ripartenza della Cavese. Al 41′ ammonito Marcone per perdita di tempo. Al 43′ giallo a Esempio per gioco falloso. Un minuto dopo fallo tattico di Fella e ammonizione. Nella ripresa all’8′ Giannone lancia in porta Nocerino, atterrato da Boffelli in uscita. Per l’arbitro è rigore e viene ammonito anche il portiere metelliano. Al 30′ ammonito il tecnico della Cavese Di Napoli per proteste. Al 44′ giallo a Nicolao per perdita di tempo e dopo 5′ di recupero Cavese-Turris finisce 1-2.