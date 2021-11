Benevento, Lapadula stasera in campo con il Perù

16-11-2021 13:41

Momento sicuramente non facile in casa Benevento dopo due sconfitte interne consecutive. La prima arrivata nelle ultimissime battute del match contro il Brescia (0-1), l’altra, sicuramente più pesante, sempre tra le mura amiche contro il Frosinone (1-4).

Nessun dramma visto la buona classifica, ma adesso è ora di reagire prontamente per tornare a fare punti. Il calendario certo non aiuta: domenica infatti i campani saranno impegnati del delicato match contro il Pisa. L’ex capolista sta vivendo un periodo piuttosto deludente che dal primo posto l’ha portata al terzo alle spalle di Brescia e Lecce.

Per la trasferta ll’Arena Garibaldi, il Benevento conta ovviamente su bomber Lapadula. Ogni volta che viene convocato dal Perù l’occhio di Fabio Caserta e di tutta la società corre veloce sul calendario. L’ex attaccante di Milan e Genoa stasera è atteso dall’ultimo match del 2021 con la sua Nazionale in casa del Venezuela (fischio d’inizio alle 22 italiane) e nelle ore successive è chiamato al rientro in Italia.

Ad attenderlo domenica c’è la sfida in casa del Pisa, prima della quale la società sannita conta di averlo a disposizione anche per qualche allenamento. Secondo quanto riportato da Il Mattino Lapadula è atteso in città venerdì e dovrebbe riuscire ad allenarsi sia quel giorno che il sabato. Sperando che il viaggio intercontinentale non subisca qualche intoppo.

OMNISPORT