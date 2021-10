Benevento, Paleari: "Col Perugia pari senza drammi"

Ha lasciato un pò l’amaro in bocca il pareggio a reti inviolate nell’ultimo turno di campionato dove il Benevento ha pareggiato in casa contro il Perugia.

Nonostante questo mezzo passo falso, le “Streghe” sono al settimo posto in classifica, frutto di tre vittorie, tre pareggi e un solo ko. Il prossimo turno vedrà il Benevento opposto ad una delle sorprese più positive di questo inizio torneo, ovvero la Cremonese. I grigiorossi sono infatti secondi in classifca, dietro soltanto al Pisa, con tre punti in più proprio rispetto al Benevento.

Occasione aggancio in classifica per gli uomini di Fabio Caserta, ma è stato Alberto Paleari, portiere del Benevento, a rilasciare alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport, sul suo avvio di stagione con il club sannita.

“Sono contento perché aiutare la squadra è il mio compito. Io non posso far gol, ma posso evitarli. Lavoriamo tanto con “Superghigo” Gori e Antonio Chiavelli (i preparatori, ndc) e ho trovato un gruppo di portieri fantastici: è l’unione che ci fa parare quando andiamo in campo. Degno erede di Cragno e Montipò? Certo essere accostato a loro mi fa felice: spero tanto di replicare le loro imprese, vuol dire che avrò fatto già tanto”.

Il portiere poi ha analizzato lo 0-0 contro il Perugia arrivato nell’ultimo turno di campionato: “E’ vero che nel primo tempo non siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato nel corso della settimana. Ma già nell’intervallo il mister ha corretto qualcosa e siamo andati decisamente meglio. Era anche scontato che nel finale, scoprendoci un po’, rischiassimo qualcosa. Alla fine prendiamoci questo punto senza fare drammi, a fine campionato vedremo se sarà servito davvero”.

Spazio, infine, alla gara che attenderà il Benevento alla ripresa contro la Cremonese: “Sarà una partita difficile, non lo possiamo negare. Quella lombarda sarà una squadra molto motivata e che sta facendo bene in campionato. Ma abbiamo anche noi grandi motivazioni e lavoriamo per ottenere sempre il massimo”.

OMNISPORT | 07-10-2021 11:57