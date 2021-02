Benevento-Roma, i convocati di Paulo Fonseca

l tecnico portoghese ha diramato la lista dei convocati per la sfida. Come anticipato dall’allenatore, out per infortunio Kumbulla, Smalling, Cristante e Ibañez, oltre al lungodegente Zaniolo. Ecco la lista dei giocatori che prenderanno parte alla trasferta di Benevento:

Portieri: Lopez, Fuzato, Mirante

Difensori: Karsdorp, Jaun Jesus, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola, Feratovic

Centrocampisti: Pellegrini, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan, Podgoreanu

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy

OMNISPORT | 20-02-2021 15:01