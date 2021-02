Benevento-Sampdoria, la conferenza stampa di Claudio Ranieri

Prima della partita tra Benevento e Sampdoria in programma domenica alle 12:30, il tecnico dei blucerchiati Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa.

Queste le sue dichiarazioni a proposito della partita:

“Credo che sia la mia prima panchina a Benevento. Forse ho giocato da ragazzo un’amichevole con la Roma. Mi farà piacere andare a Benevento e incontrare un’ottima squadra. Sarà una partita veramente tosta per noi ma anche per loro. Ha un sapore amaro perchè ci trovavamo 2-0 per noi e hanno fatto tre gol. Uno su seguente calcio d’angolo, uno su corner e una ripartenza che avevamo ormai stoppato e hanno trovato il gol sul primo palo. Dopo quella sconfitta abbiamo fatto una serie di partite vittoriose. Evidentemente ci ha dato la svolta, la rabbia necessaria. Io quello che voglio instillare nei miei giocatori è quella rabbia, quella determinazione continua. In tutte le partite. A prescindere dall’avversario e dal risultato. Noi dobbiamo avere dentro di noi quella voglia maniaca di voler la vittoria a tutti i costi”.

Poi una domanda sulle scelte di formazioni, sulle quali Ranieri non si sbilancia:

“Preferisco poter scegliere fra quelli che sono in forma e che, almeno sulla carta mi danno l’idea che possano mettere in difficoltà la squadra avversaria. Poi nel corso della partita ci sono cinque cambi che ti possono far cambiare il volto di una squadra”.

OMNISPORT | 05-02-2021 14:58