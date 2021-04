Benevento-Sassuolo 0-1: autorete di Barba, neroverdi ottavi

Il Sassuolo sfrutta il passo falso del Verona contro la Lazio e si riprende l’ottavo posto: Benevento beffato dal fuoco amico di Barba e sempre a +8 sulla zona retrocessione, margine immutato in virtù del ko del Cagliari a San Siro.

Filippo Inzaghi riceve la Panchina d’argento nel prepartita per la straordinaria cavalcata della passata stagione e Depaoli prova subito a renderlo orgoglioso: il suo è un tentativo potente ma non preciso che si perde sul fondo. La gara è piacevole e le occasioni si susseguono con ritmo incalzante: Maxime Lopez sbaglia un rigore in movimento allargando troppo l’interno, Locatelli riceve da Djuricic e sfiora l’incrocio per quello che sarebbe stato un eurogoal. Sanniti poco aggressivi e i neroverdi ne approfittano: Boga semina panico e avversari, il suo è un assist per Raspadori deviato maldestramente da Barba nella porta incustodita.

L’atteggiamento rinunciatario del Benevento fa il gioco del Sassuolo che va vicino al raddoppio a più riprese: protagonista indiscusso è il migliore in campo, Boga, che al 68′ spacca la traversa con un sinistro violentissimo e fuori dalla portata di Montipò. L’ingresso di Lapadula è la carta giocata da Inzaghi per provare a cambiare le sorti della gara ed effettivamente qualcosa di buono si vede: l’ex Milan incrocia in diagonale costringendo Consigli alla parata, replicata qualche secondo dopo su Gaich. Agli emiliani non resta che l’arma del contropiede per far male, avvalorata dalla velocità di Raspadori che si divora lo 0-2. Dall’altra parte la mossa della disperazione è Glik in attacco: Consigli fenomenale per due volte sul polacco.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

BENEVENTO-SASSUOLO 0-1

Marcatori: 45′ aut. Barba

BENEVENTO (5-3-2): Montipò; Depaoli, Tuia (64′ Caprari), Glik, Barba, Improta; Hetemaj (56′ Letizia), Schiattarella (64′ Viola), Ionita; Sau (56′ Lapadula), Gaich (76′ Iago Falque). All. Filippo Inzaghi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür (77′ Toljan), Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos (77′ Rogerio); Magnanelli (69′ Obiang), Locatelli; Djuricic (82′ Chiriches), Maxime Lopez (69′ Haraslin), Boga; Raspadori. All. De Zerbi

Arbitro: Marini

Ammoniti: Ferrari (S), Tuia (B), Schiattarella (B), Magnanelli (S), Letizia (B)

Espulsi: nessuno

OMNISPORT | 12-04-2021 22:45