Benevento, Schiattarella si ferma: è positivo al Covid-19

Il Benevento perde Pasquale Schiattarella per le prossime sfide di campionato. Come annunciato ufficialmente dal club campano, l’ex centrocampista della Spal ha contratto il Covid-19 e dovrà dunque rimanere in isolamento.

Questo il comunicato del Benevento sul proprio sito ufficiale: “Il Benevento Calcio Srl comunica che in data odierna l’atleta Pasquale Schiattarella è risultato positivo al Virus Sars Covid 19, dopo la negatività riscontrata nelle giornate del 9, 11, 12 e 13 gennaio scorso. La Società comunica, inoltre, attraverso il proprio Staff Medico, che l’atleta non ha avuto contatti con il resto del gruppo squadra dal 10 gennaio e che a scopo precauzionale era già stato posto in isolamento presso il proprio domicilio dal pomeriggio dell’11. Tutti gli altri elementi del gruppo squadra, attualmente negativi, sono in isolamento con metodica domicilio-lavoro”.

Schiattarella non prenderà dunque parte alla sfida contro il Crotone. Probabile che, per sopperire alla sua assenza, Inzaghi sposti Ionita dal ruolo di mezzala a quello di playmaker davanti alla difesa.



OMNISPORT | 14-01-2021 17:44