Benitez: “Napoli? Io sempre pronto”

L'allenatore spagnolo si ripropone per la panchina dei campioni d'Italia: “Ma la decisione non spetta a me”

10-06-2023 12:58

Rafael Benitez sente la nostalgia dell’Italia e sarebbe pronto a risedersi sulla panchina del Napoli qualora Aurelio De Laurentiis lo richiamasse per il dopo Luciano Spalletti. Da Istanbul, dove assisterà alla finale di Champions League, il tecnico spagnolo dice infatti: “Il desiderio è quello di vincere, di guidare una squadra che non lotti per stare a metà classifica ma che possa lottare per essere protagonista”.

L’identikit dei campioni d’Italia, insomma, diventati ambiziosissimi dopo il tricolore: “Napoli? Io sono pronto, sono sempre pronto. Ma queste sono decisioni che non spettano a me”.