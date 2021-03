Berardi fermato da un problema muscolare, solo riposo per Chiellini

Dopo il successo contro l’Irlanda del Nord, per l’Italia di Roberto Mancini è già tempo di vigilia. Gli azzurri, infatti, scenderanno in campo domani per affrontare la Bulgaria nel secondo match valevole per le qualificazioni al mondiale qatariota del 2022.

Il tecnico jesino dovrà affidarsi alle logiche del turnover per sopperire alle defezioni portate in dote dal match del Tardini. Mancherà sicuramente Domenico Berardi , protagonista assoluto del match inaugurale, fermato da un problema muscolare e rimandato a casa , come spiega il ‘Corriere dello Sport’.

Stessa sorte è toccata al compagno di squadra Francesco Caputo , alle prese con un risentimento in zona pubalgica che va trattato con estrema prudenza. Morale della favola, entrambi gli attaccanti neroverdi faranno rientro in quel di Reggio Emilia per procedere con i rispettivi recuperi.

Rientro alla base anche per Giorgio Chiellini , reduce dai brillanti 90′ contro l’irlanda del Nord. Semplice riposo precauzionale per il pilastro della Juve, secondo quanto racconta il ‘Corriere dello Sport’: inutile rischiare un sovraccarico di energie e impegni, soprattutto quando la carta d’identità recita anni 36. Da qui il via libera per il rientro anticipato a Torino.

OMNISPORT | 27-03-2021 10:27