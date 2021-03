Fuoco amico su Chiellini, bufera sui social

L’accusa è di quelle forti, perchè si parla di una bandiera della Juventus ovvero Giorgio Chiellini. Possibile che si stia spendendo di più per la Nazionale, con il risultato di rimediare l’ennesimo infortunio di questi anni, che per la Juventus? Il dubbio lo avanza Marcello Chirico ma sono tanti i tifosi che la pensano come lui. Il giornalista de Il Bianconero, volto noto di 7 Gold, conta solo 16 gare su 42 disputate da Chiellini con la Juve, compresi gli spezzoni di pochi minuti e parte con le accuse.

Chirico contesta Chiellini

Nella disfatta interna col Benevento il capitano juventino era in panchina, neanche poi troppo preoccupato per la prestazione in campo dei suoi compagni (le telecamere Sky lo hanno ripreso mentre conversava amabilmente con Pinsoglio). Ha giocato soltanto i primi 35’ della gara Champions d’andata col Porto, per poi uscire causa affaticamento, ed ha mancato quella decisiva di ritorno. Giovedì sera, però, al Tardini di Parma, era regolarmente in campo nella prima gara di qualificazione della Nazionale italiana ai mondiali del Qatar. Ed ha giocato con impegno tutti i 90 minuti.

Nutro grande rispetto e ammirazione per Giorgio, uno che – quando c’è – sa ancora fare la differenza, nonostante i 36 anni. Quello che non capisco, e non da oggi, è perché centellini le sue presenze con la Juventus e non rinunci mai a quelle in maglia azzurra. Non c’è da meravigliarsi se poi i social juventini insorgano e si chiedano perché il capitano non ha potuto essere in campo pure coi sanniti.

Soprattutto, e la domanda mi pare quanto mai legittima, perché Chiellini, considerata la precarietà del proprio stato fisico, non approfitti dello stop della Serie A per recuperare, rinunciando alla convocazione in Nazionale… dovrebbero esistere delle priorità, soprattutto quando si fa estrema difficoltà a mettere insieme 90 minuti per almeno due partite di seguito. Di sicuro non può essere la Juve ad impedirgli di rispondere alle chiamate della FIGC, dovrebbe arrivarci da solo.

I tifosi si schierano sui social

Fioccano le reazioni sul web: “Ecco il nostro capitano caro Marcello……. io manderei tutti a casa!!! Chiellini, Bonucci e Buffon! Resettiamo e via!” o anche: “Concordo al 200%, Chiellini ha in testa ormai solo la nazionale con la speranza di poter vincere nella sua carriera un titolo in Europa, dato che con la Juve ha vinto ZERO TITOLI in campo internazionale”.

C’è chi scrive: “Mandiamolo via dalla Juve , come altri calciatori già in pensione che nn si schiodano dalla squadra, ma ci rimangono perche non giocano e puppano soldi, poi nessuno tra Bonucci Chiellini eBuffon che in queste settimane è andato davanti alle telecamere a metterci la faccia…. quelli aspettano il posto in società come dirigenti, e poi la più grande bandiera della storia della Juve , Del Piero è stato cacciato”.

Infine una voce contraria: “Non stiamo parlando di un operaio con il contratto a chiamata! Prima di tutto esiste un medico in società e con lui probabilmente Chiello concorda le sue disponibilità. Poi cosa ne sapete degli accordi di spogliatoio… La Nazionale è un diritto che si è guadagnato infatti è stimato da tutti”.

SPORTEVAI | 27-03-2021 09:13