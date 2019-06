Bergomi: "Un milanista il miglior difensore di sempre”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi ha parlato di difensori, spiegando come a suo parere la difesa dell’Inter che vinse il triplete nel 2010 è da considerare la più forte nella storia del calcio degli ultimi 20 anni. Parliamo della linea a quattro formata da Maicon, Lucio, Samuel e uno tra Chivu e Zanetti. “La difesa migliore degli ultimi 20 anni? Scelgo Scelgo l’Inter del Triplete. Una difesa di ferro, con Lucio e Samuel centrali fisici, ruvidi, veloci ed esperti. Bilanciata a sinistra con Chivu o Zanetti ed esplosiva a destra con Maicon”.

IL MIGLIORE DI TUTTI. Quando però si parla di un singolo difensore, del giocatore più forte in fase difensiva, Bergomi cambia squadra, puntando su una bandiera del Milan. “Maldini!” spiega l’ex bandiera nerazzurra con enorme fair play. “Appena arrivò in Nazionale nel 1988 dissi a Vicini: ‘Quello è un fenomeno!’. Per eleganza, fiuto del gol, forza fisica, capacità di gestire i momenti, il top”. Un riconoscimento importante per l’attuale dirigente milanista, considerato che arriva da un ex giocatore che è stato suo avversario per molti anni.

JUVE REGINA. Ma Bergomi dimostra grande obiettività anche quando si parla del calcio di oggi, spiegando come a suo parere sia la Juventus ad avere il migliore pacchetto difensivo. Soprattutto perché può vantare un elemento in particolare. “La difesa migliore è quella della Juve, anche perché ci gioca Chiellini”, le parole di Bergomi. Chissà se Bergomi dovesse cambiare idea qualora il Napoli dovesse arrivare a Manolas: una coppia formata dal greco e Koulibaly potrebbe davvero competere con quella dei bianconeri.

SPORTEVAI | 19-06-2019 10:34