Berlusconi critica il Milan: "Gattuso non ci arriva"

Il neo presidente del Monza Silvio Berlusconi, a margine della sfida tra la squadra brianzola e la Triestina, non è riuscito a non rispondere ad alcune domande sul suo ex club, il Milan. "Higuain è un goleador che mancava al Milan da anni, ma non capisco perché non sia supportato da una seconda punta. Non mi piace l'idea di calcio di Gattuso. Non comprendo perché giochi così", sono le parole dell'ex patron.

"Io metterei due punte con Suso dietro Higuain – insiste -. Guarderò il derby alla televisione con disappunto per il modulo e il modo con cui gioca il Milan. Non capisco perché ci arrivo io, ci è arrivato Ancelotti e anche Capello e non ci arriva l’attuale guida tecnica…".

Sulla situazione societaria del Diavolo: "Elliott dà garanzie al Milan e sa che non dovrà fare brutte figure. Ha investito tanto e sicuramente vorrà rivendere ad una cifra maggiore. Io non guardo più la serie A, ora mi interessa solo il Monza, non escludo di portare qualche ex milanista a giocare nel Monza. Kakà? Magari", sono le parole riportate da monza-news.it.

Proprio sulla voce del possibile arrivo del brasiliano, Berlusconi spiega: "Ricky un giorno ha detto a Galliani che gli sarebbe piaciuto venire qui per fare il dirigente. Adriano gli ha detto di pensarci bene. Kakà però gli ha ritelefonato per dirgli 'grazie lo stesso' perché al momento preferisce stare coi suoi figli".

L'ex Premier prima del match tra Monza e Triestina ha motivato i giocatori con un discorso poi postato su Instagram: "Sono qui a vedere la prima partita. Non vi nascondo che sono un po' emozionato. A voi dico vi raccomando. Io avevo alcune frasi che dicevo qualche volta ai miei giocatori. Una era questa: ricordatevi che chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince. Quindi credeteci, andate in campo e vincete con almeno tre gol di scarto". Il match è però terminato 1-1.

SPORTAL.IT | 15-10-2018 08:10