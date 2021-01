Berlusconi dimesso dall'ospedale, è a casa dalla figlia Marina

L’ex presidente del Milan Silvio Berlusconi è stato dimesso dal’ospedale. Il medico di fiducia Alberto Zangrillo ha spiegato all’Ansa: “Ho deciso io il ricovero per un problema cardiaco aritmologico. Lunedì sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento e ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non ho ritenuto prudente affrontare il trasporto in Italia”.

Berlusconi è tornato a casa di sua figlia Marina, in Provenza. La situazione non era grave, come ha riportato recentemente l’ex Premier: “Sono in buone condizioni di salute, il mio ricovero si è reso necessario solo per alcuni accertamenti poco più che di routine impostimi dalla prudenza dei miei medici curanti. La mia attività prosegue normalmente”.

OMNISPORT | 15-01-2021 13:08