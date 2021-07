Bernadeschi, estate magica a metà: il web è spietato

Federico Bernardeschi vuole assaporare fino all’ultimo istante la sua estate da sogno. Una stagione di quelle destinate a cambiare la vita visto che nell’arco di pochissimi giorni l’ex calciatore della Fiorentina ha prima vinto l’Europeo con la maglia della nazionale italiana e poi è convolato a nozze con Veronica Ciardi.

Traguardi da ricordare e festeggiamenti

Il calciatore della Juve è stato protagonista di un buon Europeo, quando è stato chiamato in causa da Roberto Mancini ha sempre messo in campo il suo talento segnando anche due rigori pesantissimi nelle gare contro la Spagna e in finale contro l’Inghilterra.

Ma Federico si è fatto notare anche per le sue capacità di “festaiolo”. Sia nel dopogara di Wembley, che nei festeggiamenti a Roma, il giocatore della Juve è sempre risultato come uno degli animatori della festa azzurra riuscendo a coinvolgere anche i tifosi come fatto anche dopo la celebrazione del suo matrimonio con Veronica Ciardi: paese bloccato e tutti a festeggiare per la vittoria all’Europeo.

La foto sui social

I festeggiamenti ora proseguono in vacanza con il calciatore che ha pubblicato una foto che lo ritrae con un bicchiere di vino e la didascalia: “Un brindisi a una magica estate”, probabilmente ultimi momenti di vacanza prima di tornare a lavoro con la Juve e sotto la guida di Massimiliano Allegri. Ma i social non perdonano, e dopo la scorpacciata di festeggiamenti avvertono: “Se continui a bere così, Allegri ti spedisce a giocare su Marte”, mentre Mera fa notare: “Anche se continua a vestirsi così”.

Nonostante la vittoria a Euro2020, c’è chi pensa che sia arrivato il momento di cambiare aria: “La migliore cosa per lui sarebbe quella di lasciare la Juve e cercare una nuova esperienza”. Anche Manuel non perdona: “E’ ora di nuove sfide, magari lontano da Torino”. E ancora: “Ma vai ad allenamenti che non azzecchi due partita di fila alla Juve. Stai sempre a fare festa”.

SPORTEVAI | 27-07-2021 08:42