La Juve lancia l’affondo di mercato ma i tifosi non esultano

Lo sgarbo di mercato al Milan sembra ormai a un passo. Stando alle ultime voci di mercato infatti la Juventus sarebbe a un passo dall’attaccante brasiliano Kaio Jorge. Il giocatore, il cui contratto andrà in scadenza nel prossimo mese di dicembre, ha destato l’attenzione di moltissime squadre con i rossoneri che sembravano in testa per le sue prestazioni. Ma nella corsa al giocatore si sono inserite prima il Benfica e poi in maniera prepotente la Juve.

L’affondo per Kaio Jorge

Stando alle ultime voci di mercato la Juve avrebbe fatto grandi passi in avanti per il centravanti del Santos. A spiegare la situazione ci prova il giornalista a Romeo Agresti che su Twitter spiega il momento della trattativa: “La Juventus ha bloccato Kaio Jorge: ora i bianconeri devono decidere se provare ad arrivare a un accordo – via indennizzo – con il Santos quest’estate, oppure ragionare post scadenza naturale del contratto (31 dicembre)”.

Accoglienza tiepida dei tifosi

Benché il giocatore sia descritto come un astro nascente del calcio brasiliano, la notizia di un possibile arrivo alla Juventus viene vista con molta cautela dai tifosi bianconeri. Il mercato fino a questo momento non ha acceso gli entusiasmi e il calciatore brasiliano sembra un prospetto a lunga scadenza: “Fare un altro anno con solo quei tre non è proponibile, direi che una quarta punta magari da mandare in under23 e convocare quando c’è bisogno, è fondamentale”.

I tifosi provano a informarsi sulle caratteristiche e sulle potenzialità di questo giovane talento brasiliano: “Non ha nulla a che vedere con Neymar, ha caratteristiche molto diverse. Forse con le dovute proporzioni si potrebbe paragonare a Firmino, una prima punta mobile e non di peso alla Dzeko”. Ma proprio per queste caratteristiche il giocatore non riesce ad accendere l’entusiasmo dei tifosi: “Non lo conosco ma vedendo qualche video non sembra un centravanti come serve a noi. L’anno scorso quando è mancato Morata abbiamo avuto problemi a occupare l’area, servirebbe una quarta punta di peso”.

Le strategie creative

Un mercato di idee più che di soldi hanno detto spesso gli addetti ai lavori, e anche la Juve sembra essersi calata nella parte: “Ci troviamo nel periodo della strategie creative, quindi pensando che lo prendano con una clausola che da una percentuale sulla rivendita al vecchio club”. Mentre c’è chi ha dei dubbi: “Ma come mai le uniche società a trattarlo sono Milan, Juve e Benfica? La cosa mi puzza, magari è un giocatore normalissimo pompato dagli sponsor giusti”.

SPORTEVAI | 27-07-2021 08:17