Bernal, maglia rosa tra le lacrime: "Emozione unica"

Presentarsi da favorito al primo Giro d’Italia della carriera e prendere la maglia rosa prima della fine della prima settimana.

Egan Bernal non è uno che accusa le pressioni e la dimostrazione è arrivata dallo show con cui il colombiano si è preso la tappa di Rocca di Cambio, la nona del Giro 2021 caratterizzata dal finale in sterrato negli ultimi 1600 metri.

Il capitano della Ineos Grenadiers ha fatto la differenza proprio lì ed ora guarda tutti dall’alto anche in classifica, con 15″ su Remco Evenepoel e 21 su Aleksandr Vlasov.

Al termine della tappa, intervistato da ‘Rai Sport’, Bernal non è riuscito a trattenere le lacrime:

“Ho fatto tanti sacrifici per arrivare qua dopo il Tour dell’anno scorso e quindi per me questa giornata ha un significato davvero spettacolare. Per me è un’emozione grandissima. Già da un paio di giorni cercavamo la tappa, oggi la squadra ha avuto più fiducia in me di quanta ne avessi io stesso, mi hanno detto “dai che ce la fai” e questa vittoria è quindi anche per loro”.

OMNISPORT | 16-05-2021 17:45