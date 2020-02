Bernardeschi: "Ho passato momenti difficili"

L'attaccante della Juventus Federico Bernardeschi a margine dell'evento NikexSchool all'Istituto Lagrange di Milano ha parlato di se stesso e della sua crescita professionale: "Devi sempre restare con i piedi per terra e guardare dritto davanti a te. È importante, in un percorso come quello che ho intrapreso io, non perdersi: ti arrivano tante cose tutte insieme e non è facile gestirle. Ho attraversato periodi difficili dove le tentazioni per andare fuori strada erano forti, ma quando hai una buona base di valori e principi è tutto più facile. Per questo credo sia importante riportare i principi e i valori dove erano quando eravamo giovani. Li vedevo di più e sarebbe bello fosse ancora così".

E' importante per un giovane non smettere di sognare: "È importante comprendere una cosa fondamentale: il percorso di ogni persona è unico, così come i sogni di ciascuno di noi. Questo si è perso oggi giorno, esistono personaggi nel mondo digital che suscitano grande attenzione, e si guardano quei personaggi cercando di emularli: se non si arriva lì, allora si sente di aver fallito. Non è così. Ognuno deve coltivare i propri sogni e intraprendere la propria strada. Essere se stessi è la cosa migliore che ci sia al mondo e dobbiamo trasmettere ciò. Il successo non è essere uguali a qualcuno, ma essere il meglio di noi stessi".

SPORTAL.IT | 05-02-2020 15:09