Berrettini eletto tennista più sexy: e sotto il post compare Kyrgios che attacca ancora Sinner

Anche sotto un post che elogia la bellezza di Berrettini Kyrgios trova il mondo per mettersi in mostra e lanciare l'ennesima, gratuita, frecciatina a Sinner sulla vicenda clostebol

Nemmeno la sospensione di tre mesi sembra aver placato l’ossessione di Nick Kyrgios nei confronti di Jannik Sinner. Completamente fuori dal nulla, il tennista australiano ha sfruttato il post che ha eletto Matteo Berrettini a “Uomo più sexy nel tennis” per lanciare l’ennesima frecciatine gratuita al n°1 ATP.

Berrettini eletto tennista più sexy del circuito

Se non avesse deciso di dedicare la sua vita al tennis, Matteo Berrettini avrebbe certamente potuto fare un pensiero a quella di modello come carriera. La bellezza italica del romano è infatti apprezzata dal mondo della moda – con il marchio Hugo Boss che lo ha scelto come ambassador del brand – e dalle fan, comprese quelle più celebri come Sarah Toscano, e non sorprende infatti che Berrettini sia stato eletto “Uomo più sexy nel tennis” al termine del contest lanciato NothingMajorShow su Instagram.

Per trionfare Matteo ha dovuto battere la concorrenza di tanti suoi colleghi, tra cui Tommy Paul, Casper Ruud, Grigor Dimitrov, Taylor Fritz e l’altro azzurro Lorenzo Musetti. Non varrà quanto un titolo ATP, ma è comunque un riconoscimento che farà certamente piacere a Berrettini.

Kyrgios sfrutta Matteo per tornare all’attacco di Sinner

Il post che ha eletto Berrettini a tennista più sexy del circuito è diventato però un pretesto per Nick Kyrgios per tornare a scagliare un attacco completamente gratuito nei confronti di Jannik Sinner. Nei commenti del post che ha incoronato Matteo è spuntato infatti un commento dell’australiano, che anche a pochi giorni dal rientro in campo a Indian Wells sembra avere un solo tarlo in testa, il n°1 del mondo. “E per di più senza clostebol!”. Questo il commento fuori contesto di Nick sotto il post di NothingMajorShow.

Nick si prepara per Indian Wells, con Djokovic nel mirino

Come dicevamo prima, nel frattempo si sta avvicinando il ritorno in campo di Kyrgios dopo le delusioni australiane di inizio anno. Dal rientro dagli infortuni che lo hanno tenuto lontano dai campi per quasi due anni, Nick non ha ancora vinto un match di singolare e a Indian Wells, dove esordirà contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni, proverà a invertire la rotta e conquistare la sua prima vittoria, che gli varrebbe anche il secondo turno contro l’amico Novak Djokovic, con qui era sceso in campo in doppio a Brisbane.