Berrettini: "Ho battuto un amico ma lo sport è così. Sono felice"

“Sarà la prima volta per me in una semifinale di Wimbledon, ma anche per il mio avversario Hurkacz: se ha battuto Federer vuol dire che sta bene, ma io ho fiducia. Io in questo momento cerco di vincere ogni partita che gioco, ma ogni partita è difficile e diversa”. Queste le prime parole di Matteo Berrettini dopo aver conquistato la semifinale di Wimbledon battendo il canadese Felix Auger-Aliassime: “Lui è uno dei miei migliori amici nel circuito, abbiamo passato una parte della quarantena ad allenarci insieme in Australia, non è mai facile affrontarlo, ma lo sport è così e sono molto felice”.

OMNISPORT | 07-07-2021 21:45