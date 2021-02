Berrettini: "Mi sento bene e ho fiducia"

Matteo Berrettini e Fabio Fognini hanno trascinato l’Italia in finale di Atp Cup a Melbourne. Il tennista romano ha messo a segno il punto decisivo battendo lo spagnolo Roberto Bautista Agut e confermando l’avvio positivo del 2021.

“Come ho detto all’inizio di questa settimana, mi sono potuto allenare bene e non ho avuto problemi fisici, contrariamente all’anno passato. Non so se il mio tennis sia vicino a quello degli US Open 2019 perché è trascorso molto tempo e sono accadute tante cose. Posso solo dire che mi sento bene e i match disputati qui mi danno fiducia“.

“La Russia? Sono molto forti e hanno confermato quello che un po’ tutti si aspettavano. Noi però siamo una squadra unita e coesa ed è un onore giocare per questo gruppo. Noi, quindi, ce la giocheremo“.

OMNISPORT | 06-02-2021 08:53