Berrettini: nessuna lesione ai muscoli addominali

01-03-2022 16:06

Arrivano buone notizie per Matteo Berrettini. Il tennista romano si è infatti sottoposto ad una risonanza magnetica che ha escluso lesioni ai muscoli addominali.

Sospiro di sollievo davvero importante per il nostro tennista che già nel 2021, alla vigilia dell’ottavo di finale degli Australian Open, si era visto costretto a fermarsi due mesi e poi ancora alle Finals contro Zverev.

Nulla di tutto ciò: Berrettini anzi, passata la paura è in Florida che si sta allenando alla Evert Academy di Boca Raton, per preparare al meglio il prossimo torneo. Se non ci saranno problemi il tennista romano sarà infatti in campo il prossimo 7 marzo.

OMNISPORT