Berrettini: "Sono sempre lo stesso giocatore e sono felice"

08-04-2023 19:16

Come sottolineato in un’intervista rilasciata a Sky Sport, Berrettini ha come obiettivo quello di scacciare la crisi a Montecarlo: “Credo di essere sempre lo stesso giocatore, la stessa persona, ma sono in un momento della mia carriera diverso e sto anche imparando da quello che sta succendendo. Negli ultimi anni sono sempre andato a seimila, ho giocato tantissime partite e purtroppo ho subito molti infortuni”.

Berrettini prosegue: “Ho pagato il prezzo di questo tran tran, sto mettendo dentro molto lavoro per giocare più partite possibili. Questo è un torneo a cui tengo particolarmente, ho la fiducia di risentire le stesse sensazioni di qualche tempo fa”.

Infine, Berrettini ha risposto a chi pensa che i suoi risultati negativi siano frutto del suo fidanzamento con Melissa Satta. “Mi fa sorridere, da una parte è positivo perché significa che il tennis è tra gli sport più seguiti in Italia. Ne parlano tutti e mi vedono in giro. Sul fidanzamento faccio fatica a rispondere, non riesco a concepire come una relazione possa permetterti di non fare il tuo lavoro, ma la gente parla. Viviamo nell’era dei social, in cui tutti possono dire tutto e mi sembra come se si fosse persa l’educazione generale. Io alla fine però sono felice, è questo quello che conta”.