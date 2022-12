17-12-2022 21:38

Una buona Inter riprende il Betis Siviglia nel test di preparazione al ritorno ufficiale in campo ed evita la sconfitta. Gli spagnoli aprono le danze con Juanmi a 5′ dal novantesimo, Darmian fissa il pari un minuto più tardi e fissa l’1-1. Prima della fondamentale sfida al vertice contro il Napoli il prossimo 4 gennaio, i nerazzurri di Simone Inzaghi sono attesi delle amichevoli con Reggina (sfida in famiglia con Pippo) e Sassuolo a cavallo di Natale, rispettivamente il 22 e il 29 dicembre. Intanto, sui social, non mancano le critiche dei tifosi al tecnico della Beneamata.

Betis-Inter, arbitro protagonista

La gara all’Estadio Benito Villamarín si apre con il minuto di silenzio in ricordo di Sinisa Mihajlovic. Il match che va in scena dopo il fischio d’inizio è avaro di emozioni, ma lascia buone sensazioni a Simone Inzaghi dal punto di vista della tenuta e del carattere. L’amichevole è, così, caratterizzata più dagli interventi alquanto discutibili del direttore di gara, Jorge Figueroa Vazquez, che scaldano oltremodo gli animi di un’amichevole che si chiude con ben sei cartellini gialli. Un tantino eccessivo per un’amichevole.

Betis-Inter, la buona prova di Mkhitaryan

I nerazzurri partono con un 3-5-1-1 che vede il solo Mkhitaryan a supporto di Dzeko. I due ex Roma mettono in mostra buone geometrie e un’intesa. È dell’armeno, tra le note più lieti di giornata, infatti, uno dei pochi sussulti del match: gran mancino dal limite su cui Bravo risponde presente. Bene anche Bellanova, autore di una prova più che soddisfacente, così come Gosens sul lato opposto che serve anche a Dzeko il pallone del possibile vantaggio nerazzurro. Illusione infranta da una evidente posizione di offside.

Betis-Inter, finale incandescente

Nella ripresa, Inzaghi inserisce Darmian, Dimarco e Asllani, che prende il posto di Gagliardini in cabina di regia. La gara si infiamma solo nel finale. All’85’, gli andalusi passano a condurre. La rete porta la firma di Juanmi, bravo ad anticipare Darmian e a insaccare di testa alle spalle del neo entrato Brazao sul cross del redivivo Joaquin. Nell’azione anche un errore di Asllani, che perde palla sulla trequarti e da il la alla ripartenza del Betis. Sul ribaltamento di fronte, meno di due minuti più tardi, Darmian si fa perdonare pareggiando il conto con una conclusione al volo sul bel traversone di Dimarco per la rete che archivia il match sull’1-1.

Betis-Inter, tifosi contro le scelte di Inzaghi

Sui social, in tifosi nerazzurri non mancano di commentare, concentrando l’attenzione principalmente su Kristjan Asllani e sulla scelta di Simone Inzaghi di gettarlo nella mischia solo a mezz’ora dalla fine, preferendogli Roberto Gagliardini dal 1′. Qualcuno scrive: “Asllani neanche nella partitella di allenamento non lo farà giocare“, e ancora: “Nel senso che Asllani a 20 anni non può reggere 90’. Deve essere davvero delicato”, “Mi pare chiaro a questo punto che Asllani non è buono a quei livelli dai…”, “Inzaghi ha rotto con Gagliardini in campo e Asllani in panchina…“, “Ovviamente è un’amichevole, giusto provare Asllani, non uno coi piedi quadrati che a fine anno saluta. 62′ Roberto Gagliardini 28′ Kristjan Asllani”, “Mi spiegate il senso di far giocare 60 minuti Gagliardini al posto di Asllani? Io da solo non ci arrivo”, chiede infine un tifoso sconsolato.