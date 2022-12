16-12-2022 15:56

Un grande calciatore, un tecnico preparato ma soprattutto un grande uomo: il mondo del calcio è in lacrime, distrutto per la morte di uno dei suoi grandi protagonisti: Sinisa Mihajlovic. La notizia della scomparsa del tecnico serbo a soli 53 anni è stato un vero e proprio pugno nello stomaco per i tanti appassionati di calcio, i tifosi, gli amici e gli addetti ai lavori.

Sinisa Mihajlovic: tifosi ed avversari uniti nel dolore

La scomparsa di Sinisa Mihajlovic colpisce e disorienta gli appassionati del mondo del calcio. Sin dall’annuncio della malattia, il tecnico in quel momento sulla panchina della Bologna è riuscito ancora una volta a dimostrare tutto il suo carattere. Nessun passo indietro, qualche mese per curarsi e poi la voglia di tornare di nuovo in campo. Un vero e proprio guerriero come lo è sempre stato nel corso della sua carriera, un personaggio schietto che non si è mai nascosto dietro frasi fatte o giri di parole ma che nel bene e nel male ha sempre detto la sua verità. Una caratteristica che lo ha fatto amare da chi ha avuto la fortuna di tifare per le sue squadre, sia da giocatore che da tecnico, ma anche dai tanti avversari sul campo.

Il ricordo del medico di Mihajlovic: “Ha avuto coraggio fino alla fine”

Sono particolarmente emblematiche e significative le parole del medico che ha seguito Mihajlovic nella sua lotta contro la malattia. Sinisa lo definì in più di una circostanza “il mio angelo custode”. Francesca Bonifazi ha detto all’AGI che: “È stato un guerriero che ha avuto il coraggio di lottare fino alla fine e di affrontare la vita che amava sopra ogni cosa, nonostante una malattia che non conosceva”.

Sinisa Mihajlovic: i messaggi del mondo del calcio

Non sono parole di circostanza, chi lo ha conosciuto, da compagno di squadra, da avversario o in qualsiasi altro veste nel mondo del calcio, quando parla di Mihajlovic sottolinea sempre lo stesso aspetto: “uomo vero”.

E’ quello che fa anche Franco Baresi nel suo messaggio: “Ciao guerriero, hai lottato a testa alta fino alla fine. Uomo vero”.

nel suo messaggio: “Ciao guerriero, hai lottato a testa alta fino alla fine. Uomo vero”. Oppure come scrive il collega Davide Nicola : “Grazie per il tuo immenso coraggio”.

: “Grazie per il tuo immenso coraggio”. Così la Lega Serie A: “La Lega A è profondamente addolorata per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, icona di calcio e di vita. La sua classe purissima come calciatore e allenatore, la sua forza e la sua umanità sono un esempio che lascia un solco indelebile nel calcio italiano e mondiale”.

è profondamente addolorata per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, icona di calcio e di vita. La sua classe purissima come calciatore e allenatore, la sua forza e la sua umanità sono un esempio che lascia un solco indelebile nel calcio italiano e mondiale”. Un cuore spezzato e un semplice ma incisivo “Ciao Sinisa” è l’addio della Samp .

. Anche la Lazio è distrutta: “Il suo coraggio sul campo è stato secondo solo a quello dimostrato nella malattia”.

è distrutta: “Il suo coraggio sul campo è stato secondo solo a quello dimostrato nella malattia”. Sconvolto pure Dino Zoff, intervenuto a Rai News 24: “Con Sinisa ci eravamo sentiti 15 giorni fa per andare a prendere un caffè visto che abitavamo vicino, era una persona a modo. Era una persona a cui era piacevole da stare vicino. E’ stata davvero una perdita notevole per il mondo del calcio ma soprattutto per la famiglia”.

intervenuto a Rai News 24: “Con Sinisa ci eravamo sentiti 15 giorni fa per andare a prendere un caffè visto che abitavamo vicino, era una persona a modo. Era una persona a cui era piacevole da stare vicino. E’ stata davvero una perdita notevole per il mondo del calcio ma soprattutto per la famiglia”. E poi Pippo Inzaghi : “Ciao Sinisa, è stato un privilegio conoscerti”.

: “Ciao Sinisa, è stato un privilegio conoscerti”. L’ Inter: “Non si è mai pronti a salutare un compagno di viaggio. Ciao Sinisa”.

“Non si è mai pronti a salutare un compagno di viaggio. Ciao Sinisa”. Riccardo Montolivo: “Non ci sono parole, è stato un onore conoscerti”.

“Non ci sono parole, è stato un onore conoscerti”. Gianluigi Donnarumma e la riconoscenza sempiterna a Miha, che lo ha fatto esordire in serie A con la maglia del Milan: “ Sei sempre stato un guerriero e so quanto hai lottato. Ti ringrazierò per aver sempre creduto in me e per tutto quello che mi hai detto dal primo giorno che ci siamo conosciuti. Resterai per sempre nel mio cuore, ciao mister”. Milan con il lutto al braccio nel corso dell’amichevole che i rossoneri stanno disputando a Dubai contro il Liverpool. Previsto anche un minuto di silenzio.

e la riconoscenza sempiterna a Miha, che lo ha fatto esordire in serie A con la maglia del Sei sempre stato un guerriero e so quanto hai lottato. Ti ringrazierò per aver sempre creduto in me e per tutto quello che mi hai detto dal primo giorno che ci siamo conosciuti. Resterai per sempre nel mio cuore, ciao mister”. con il lutto al braccio nel corso dell’amichevole che i rossoneri stanno disputando a Dubai contro il Liverpool. Previsto anche un minuto di silenzio. Il Bologna , ultima squadra allenata da Mihajlovic: “Addio Mister, vivrai per sempre nel nostro cuore”.

, ultima squadra allenata da Mihajlovic: “Addio Mister, vivrai per sempre nel nostro cuore”. Il Genoa: “ Addio a Sinisa Mihajlovic. Ci uniamo al dolore della sua famiglia e partecipiamo al lutto del calcio italiano ”.

Addio a Sinisa Mihajlovic. Ci uniamo al dolore della sua famiglia e partecipiamo al lutto del calcio italiano La società di basket dell’ Armani Olimpia Milano : “RIP Sinisa. Un abbraccio alla famiglia”.

: “RIP Sinisa. Un abbraccio alla famiglia”. Javier Zanetti ex capitano dell’Inter, oggi vicepresidente del club e compagno di tante imprese calcistiche: “Sei stato uno straordinario amico, compagno, uomo, lottatore. La tua forza, la tua sinceritá e il tuo modo di essere semplicemente Sinisa sono stati un esempio per tutti, ogni giorno. Un dolore immenso, non ci sono parole. Un enorme abbraccio alla famiglia e ai suoi cari. Ciao Sinisa, riposa in pace”.

Sinisa Mihajlovic: il cordoglio del mondo della politica

Il personaggio Sinisa Mihajlovic ha saputo travalicare i confini del campo da gioco. Non è stato solo un calciatore, non è stato solo un allenatore, ed è per questo che la sua figura ha avuto un impatto importante.

A ricordarlo c’è il vicepremier Matteo Salvini : “Non ci voglio credere, stramaledetta bastarda malattia. Buon viaggio Sinisa, campione dentro e fuori dal campo. Se ne va un amico, una persona seria, una persona buona e generosa, un combattente che non aveva paura di dire ciò che pensava. Mai. Se ne va un papà, un marito, un nonno, che lascia in eredità un enorme patrimonio di affetto e di amore, a partire dalla sua splendida famiglia e da tutto il popolo dello Sport. Ci mancherai, tanto. Anzi, sarai sempre con noi”.

: “Non ci voglio credere, stramaledetta bastarda malattia. Buon viaggio Sinisa, campione dentro e fuori dal campo. Se ne va un amico, una persona seria, una persona buona e generosa, un combattente che non aveva paura di dire ciò che pensava. Mai. Se ne va un papà, un marito, un nonno, che lascia in eredità un enorme patrimonio di affetto e di amore, a partire dalla sua splendida famiglia e da tutto il popolo dello Sport. Ci mancherai, tanto. Anzi, sarai sempre con noi”. Ma anche il leader del PD, Enrico Letta : “Tristezza ammirazione rispetto. Ci lascia un grande”.

: “Tristezza ammirazione rispetto. Ci lascia un grande”. I messaggi arrivano da tutto il mondo della politica come Alessandro Di Battista che scrive: “Mi hai fatto impazzire in campo e ti ho sempre stimato fuori. Buon viaggio guerriero. I tuoi figli saranno fieri di te”.

che scrive: “Mi hai fatto impazzire in campo e ti ho sempre stimato fuori. Buon viaggio guerriero. I tuoi figli saranno fieri di te”. Ed il sindaco di Firenze, Davide Nardella : “Da Firenze, un abbraccio commosso alla famiglia di Sinisa Mihajlovic, con lui se ne va un pezzo di storia del calcio”.

: “Da Firenze, un abbraccio commosso alla famiglia di Sinisa Mihajlovic, con lui se ne va un pezzo di storia del calcio”. Un messaggio arriva anche dal premier Giorgia Meloni , che all’ex tecnico, dedica un lungo post: “Hai lottato come un leone in campo e nella vita. Sei stato esempio e hai dato coraggio a molti che si trovavano ad affrontare la malattia. Ti hanno descritto come un sergente di ferro, hai dimostrato di avere gran cuore. Sei e resterai sempre un vincente”.

, che all’ex tecnico, dedica un lungo post: “Hai lottato come un leone in campo e nella vita. Sei stato esempio e hai dato coraggio a molti che si trovavano ad affrontare la malattia. Ti hanno descritto come un sergente di ferro, hai dimostrato di avere gran cuore. Sei e resterai sempre un vincente”. Matteo Renzi su Twitter: “Ciao Mister. Grazie per il coraggio che ci hai insegnato e per la forza che hai trasmesso. Un pensiero commosso alla tua famiglia, un pensiero a chi combatte contro la leucemia. E una preghiera”.

Anche Cesare Cremonini ricorda Sinisa Mihajlovic

Il cantautore bolognese Cesare Cremonini è stato tra i primi a commentare la morte di Mihajlovic: “Ho avuto la fortuna di conoscerlo e ammirare la sua straordinaria forza e umanità»

Con grande dolore apprendo della morte di Sinisa Mihajlovic. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e ammirare la sua straordinaria forza e umanità. Le mie più sincere condoglianze e vicinanza alla sua famiglia”.

Sinisa Mihajlovic: i messaggi dei tifosi inondano i social

La notizia rimbalza in un attimo, c’è chi aspetta, chi fa di tutto per non crederci. Ma quando le notizie cominciano ad arrivare da più parti ed arriva anche l’annuncio della famiglia, c’è solo spazio per il dolore: “Per chiunque ami il calcio oggi è un giorno tremendo – scrive Clarissa – è stato bello odiarti da avversario e amarti come sportivo”. E ancora: “Hai lottato fino all’ultimo. Non volevi lasciarlo vincere. Non ti sei mai arreso. Gli hai fatto vedere chi era Mihajlovic. Ti ha temuto, so che è così. Ma ha vinto solo grazie a un gol in fuorigioco”.