Inter, Bellanova: "Interista da sempre, ricordo il Triplete"

18-07-2022 19:27

Raoul Bellanova è uno dei nuovi innesti del mercato nerazzurro. Il calciatore si è raccontato in un’intervista concessa ai microfoni di Dazn.

“È un’emozione grande ogni giorno essere a contatto con certi campioni, ci giocavi contro e li guardavi in televisione prima di approdare in Serie A. È un’emozione che continua giorno per giorno e spero veramente di dare il massimo e di ripagare questa fiducia che mi è stata data dalla società”.

E poi: “D’Ambrosio mi sta molto vicino, è un gran professionista e oltre che essere un grande calciatore è una grandissima persona. E poi Darmian che abita anche vicino a me. Diciamo che sono stati loro i primi, anche perché i primi giorni non c’erano tutti, sono arrivati adesso i nazionali quindi diciamo che ho legato più con loro fino adesso”.

Infine ribadisce la sua passione per i colori nerazzurri: “Il ricordo più bello di sicuro il Triplete, è stato incredibile. Sono interista fin da piccolo nonostante abbia vestito la maglia del Milan per diversi anni”.