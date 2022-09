Inter, Asllani: "Normale che non giochi, ma mi alleno bene"

20-09-2022 15:39

Il mediano dell’Inter Kristjan Asllani, arrivato in estate dall’Empoli col compito di essere il vice-Brozovic, ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro della nazionale albanese.

In questa occasione il ragazzo prova a fare il punto sul suo primo periodo in nerazzurro:

“È ovvio che non giochi spesso, ho 20 anni e sono adesso in una formazione davvero forte. Serve avere pazienza, dato un bravissimo giocatore come Brozovic gioca nel mio ruolo e sto apprendendo parecchio da lui. Se sono in Nazionale gioco in Nazionale, quando torno non so cosa accadrà. Mi alleno bene, sono un professionista: quando ne avrò l’occasione darò il massimo”.