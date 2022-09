Serie A, Thiago Motta dopo Bologna-Empoli: "Meritavamo il pari"

17-09-2022 18:06

Non fa drammi Thiago Motta per la sconfitta all’esordio: “La squadra dopo i primi 20 minuti in cui ha giocato in maniera confusa mi è piaciuta. L’Empoli è una squadra organizzata, ben allenata: quando abbiamo occupato meglio gli spazi in campo, l’abbiamo messa in difficoltà: da qui dobbiamo ripartire. La cosa più importante per essere competitivi è il recupero della palla: di conseguenza potremo essere più incisivi in attacco. Arnautovic sottotono? All’inizio abbiamo faticato a creare occasioni, dobbiamo metterlo in condizioni migliori di essere insidioso. Medel è importante: si è messo a disposizione a centrocampo, aiuta, corre e gioca”.