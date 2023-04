Beto: “Lusingato dall'interesse del Milan, ma penso all'Udinese”

L'attaccante friulano ha attirato l'interesse dei rossoneri che sono alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione

05-04-2023 19:43

Norberto Beto in orbita. Non solo perché di testa salta molto in alto, ma anche perché tra qualche mese potrebbe fare un vero e proprio salto in avanti, passando dalla provincia alla metropoli. Dall’Udinese al Milan, perché no? Il giocatore friulano si schermisce e preferisce non parlare del futuro a Tv2: “Queste voci sono un segnale del buon lavoro che sto facendo, fanno piacere ma non ci penso. Il mercato è passato, il mio focus è solo sull’Udinese, dove sto bene, e sulle ultime 10 partite che ci aspettano”. Ci sarà tempo più avanti per trattare e spiccare il volo.