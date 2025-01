Bettarini a Verissimo, lacrime per il papà morto e la bordata a Simona Ventura

L'ex difensore di Serie A torna in tv dopo la tremenda esperienza al Grande Fratello VIP e a Verissimo, da Silvia Toffanin, si è aperto in diretta

L’ex calciatore di Cagliari, Fiorentina e Bologna torna in tv: Stefano Bettarini, ospite di Verissimo nella puntata di domenica 26 gennaio, ha vissuto momenti di forte commozione. Dal racconto della recente perdita del padre Mauro alla frecciatina lanciata in diretta all’ex moglie Simona Ventura. Non mancano le riflessioni sulla famiglia, le recenti relazioni e le scelte di vita dell’ex terzino.

Verissimo, Bettarini: il dolore per la perdita del padre

Dopo il Grande Fratello VIP, Stefano Bettarini torna in tv. Appena entrato in studio, l’ex calciatore si è emozionato parlando del padre, scomparso a fine dicembre: “È fresca ancora… noi abbiamo una famiglia molto unita. Ho avuto la fortuna di vivermelo fino a 86 anni, nonostante le difficoltà degli ultimi anni.”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Raccontando gli ultimi giorni del genitore, Stefano ha aggiunto: “Lui era il mio primo allenatore. Per me è stato un punto di riferimento e lo è ancora oggi che se n’è andato; lo porto dentro di me ogni giorno. Negli ultimi 12 giorni ha sofferto tanto perché la malattia ha preso il sopravvento, però lui voleva morire nella sua casa. Siamo stati con lui fino all’ultimo respiro.”

Bettarini ha infine condiviso anche i momenti più difficili legati alla malattia: “Ha iniziato le cure palliative e ho letto nei suoi occhi il disappunto di vedere la moglie e i figli che lo vedevano così; era come se si vergognasse di farsi vedere in quelle condizioni. La cosa più brutta che ricordo sono quei 12 giorni che sono stato a fianco a lui, soffriva e non potevo fare niente. L’impotenza ti uccide. Mia mamma? Lei è forte. Tra matrimonio e fidanzamento, è stata con papà per 61 anni.”

La frecciatina a Simona Ventura

Verso la fine dell’intervista, Bettarini ha parlato anche del rapporto con Simona Ventura, la sua ex moglie, con cui è stato sposato per quasi dieci anni. I due hanno avuto due figli, Nicolò e Giacomo. Nonostante i rapporti altalenanti, Stefano ha sottolineato il rispetto per il ruolo della Ventura come madre: “Con Simona alti e bassi; rimane la mamma dei miei figli e per quello la rispetterò sempre. Però purtroppo le vite… ognuno prende le proprie strade e vive con la propria coscienza.”

Quando la conduttrice gli ha fatto notare che Simona si è risposata mentre lui no, Bettarini ha spiegato il motivo della sua scelta: “Lei si è risposata e io no perché ho dato priorità ad altro, ai miei ragazzi. Avverto che loro vivono in maniera gelosa e possessiva questa cosa dei genitori che si risposano. Non vorrei ferirli in alcun modo. Magari quando saranno grandi, capiranno che si possono prendere anche strade in cui i genitori si riaccompagnano.”

Il rapporto con la televisione per Bettarini

Infine, Bettarini ha infine espresso il suo distacco dal mondo della televisione, un ambiente che non gli manca dopo l’esperienza tremenda al Grande Fratello VIP: “La tv? Ora non mi manca, non ho un ricordo felice ma penso che ormai sia più importante pensare al presente e al futuro.”