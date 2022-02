Bianchi avverte Spalletti: "Non puoi più perdere punti con le piccole"

04-02-2022 21:04

Ottavio Bianchi, allenatore del primo scudetto del Napoli, ha voluto mandare un messaggio agli azzurri in vista dei prossimi match. Se vogliono vincere lo scudetto, per l’ex tecnico i partenopei non possono perdere punti banali per strada.

Queste le parole di Bianchi: “Ora tutte le partite saranno importanti, ma non puoi più perdere punti contro le piccole. Ma è un campionato dove possono vincere o perdere tutti, perché tutti hanno difficoltà Covid o infortuni, e conta superare momenti difficili al meglio”.

OMNISPORT