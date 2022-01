Napoli, Rrahmani sullo Scudetto: "Voglio regalarmi un sogno"

28-01-2022 11:07

Il difensore del Napoli Amir Rrahmani ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Il Roma. Un intervento che parte da una considerazione sulla sua nazionalità rispetto alla sua carriera:

“Dico da sempre che se fossi stato italiano avrebbero parlato tutti di me. A quanto pare la mia nazione non è famosa calcisticamente parlando. Significa che devo impegnarmi ancora di più in modo tale da costringere la critica a seguirmi”.

Una parola anche sul compagno di reparto Kalidou Koulibaly, recentemente al centro di alcune voci di mercato:

“Lui è un leader, essere il suo erede una grossa responsabilità, ma se dovesse accadere non ho problemi. Sarebbe un privilegio”.

Infine un commento sullo Scudetto, che Rrahmani definisce un sogno:

“Vorrei regalarmi un sogno, che poi sarebbe di tutti i tifosi. Ho imparato ad essere scaramantico e non voglio pronunciare quella parola. Giochiamo sempre per vincere, speriamo accada qualcosa di bello”.

OMNISPORT